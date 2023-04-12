美式賣場好市多COSTCO品項眾多，不少人消費時都會裝滿購物車。然而一名會員表示，他以前購物從來不會看消費明細，沒想到今（12）日瞥了一眼，就發現有產品被多刷了4次，差一點就要白白損失近1200元。貼文曝光後，意外釣出一票苦主，提醒大家一定要記得確認購物明細。

「去好市多或任何賣場消費，結帳後務必要核對消費明細！」原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己今日去好市多採購結完帳後，一如既往地往停車場移動，途中他不經意地瞥了一眼消費明細，突然察覺有些不對勁。

原PO仔細一看，他明明只買了2組核桃牛奶，明細上面卻出現6組，雖然其中有刷退2次的紀錄，但還是被多收了4組的費用，將近1200元，他因此又花了30多分鐘請好市多退費，直說：「這麼多年，從來沒有核對過消費明細，沒想到今天眼睛這麼利」，事後也特地發文提醒其他消費者，當心成為冤大頭。

對此，有不少過來人分享自身經驗，「還好啦！我上次被多刷了一個4000多元的行李箱」、「遇過一次！一定結完帳要再核對一次！」、「曾經買了3包那個乾燥香菇被少刷1包，再從停車場回去補刷」、「有～曾經結帳後邊看明細，發現被少刷1項商品」、「真的要注意啦！我已有n次經驗，錯刷組數跟商品的都遇過」，甚至還有人無奈地說：「再次證明那個離場劃單是劃心酸的嗎？」