富邦悍將與味全龍7局打完戰成5比5平手，8局下一三壘有人時，劉俊豪上場打擊前哼了球隊嗆司曲《一擊稱霸》果然讓他成為致勝英雄，敲出右外野幸運德州安打，打回超前分，助隊以6比5奪下2連勝，賞龍隊3連敗。

龍隊在2局上趁著艾普勒不穩之際，連續3支二壘安打加上對方守備失誤單局攻下3分，富邦則在2局下先在滿壘靠著辛元旭保送擠回1分，3局下再猛攻一輪、攻下4分逆轉。

7局打完兩隊戰成平手，8局下1出局後，辛元旭、王正棠連續安打攻佔一、三壘，劉俊豪再補上右外野巧妙安打打回超前分，單場3安「猛打賞」連2天獲選單場MVP。

今天偶像Fubon Angels慈妹在看台上應援，賽後她也送上簽名毛巾給劉俊豪，她說：「祝他每天都能拿MVP。」讓站上單場MVP頒獎台的劉俊豪又驚又喜，聽聞慈妹這樣說，「我會努力，當然也是需要一點巧合。」但他也坦言賽後頒獎時比8局打擊時心跳還要快，會把這條毛巾放在房間好好收藏。

劉俊豪透露，8局上場打擊前自己在準備區哼球隊嗆司曲，讓自己心情平靜一點，不過能夠敲安打回致勝分，他認為運氣成分居多，「剛好一、三壘，他們剛好內野趨前，剛好逆風吹回來，真的很剛好。」他也坦言沒想過能夠連2天站上MVP頒獎台，「今天比分都很接近，只是最後關鍵時刻運氣站在我這裡。」

事實上，劉俊豪此役還有個聰明跑壘，他在3局時敲出二壘打，下棒林哲瑄短打時他假跑幾步騙到龍隊先發投手吳俊杰，讓林哲瑄安全上壘。這次跑壘也獲得總教練丘昌榮肯定，劉俊豪則說：「當下沒有強迫進壘，哲瑄點到投手方向，我就假跑幾步，算是自己的判斷。」