2023年度累計迄今，兆豐投信榮獲晨星暨Smart智富台灣基金獎、Benchmark《指標》年度基金獎、傑出基金金鑽獎、理柏台灣基金獎等四大基金獎肯定，以兆豐萬全基金、兆豐電子基金、兆豐中國A股基金、兆豐人民幣貨幣市場基金榮獲共9金榮耀，突顯公司專業精實的能力。

兆豐投信身為國內第一家投信業者，在時代變革上開創新路，延攬專業精實的研究團隊，管理許多優異表現的基金，締造今年各大基金獎的傑出表現。同時，在兆豐投信董事長陳佩君、總經理黃大川的帶領下，倡導企業永續議題，如打造友善職場環境、優化組織溝通、提供數位學習平台、多樣性的職場講座，致力成為基金業界的領航者。

兆豐投信總經理黃大川表示，藉由組織優化機制，提升人力成長，帶領全體員工迎向佳績；2022年全年衝刺發行共五檔基金，達到單年度投信業界最高發行基金檔數總量，以企業職志凝聚共識，突破去年市場藩籬，公募基金規模的同業排名有顯著成長，代表公司持續成長而獲得佳績。

兆豐萬全基金研究團隊指出，去年歷經通膨、聯準會升息等變化，全球股市下跌，為了增添本基金投資組合的防禦性，操作策略採取先降低持股，再增加防禦型個股如電信與傳產族群，也將持股內容調整到與景氣連動較低的新能源股和生技股，藉由靈活運用股、債配置的特性，調節投資組合內容，提升基金收益機會並抵禦下檔風險，成就本基金的傑出表現。