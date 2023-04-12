勞動部長許銘春因拍板用就安基金補助高雄市舉辦25淑女紀念活動，遭同黨立委楊曜痛批拍市長陳其邁馬屁，讓許憤而離席，大喊「我不幹了」，不少鄉民看到後怒嗆許銘春「玻璃心」、「說到要做到」，更嘆要是換勞工來喊，早就死定了。

楊曜認為，25淑女事件是交通事故，應由交通部負責，勞動部卻拿3000萬就安基金來補助市府舉辦春祭，卻放著年改、勞退改革不管，企圖用撥補迴避問題，連整個衛環委員會都在迴避，直言民進黨讓全台1000萬勞工失望，多次痛批許銘春就是在拍陳其邁馬屁，「所有人都知道你來自高雄」。

許銘春當下憤而離席，在台下大喊「我不幹了」，淚灑會場，經同黨立委安撫後，才哽咽回質詢台。

PTT鄉民則一面倒痛罵許銘春：「有夠玻璃心」、「真好，可以說不幹就不幹，換勞工說早就死定了」、「笑你不敢辭職」、「連自家立委也看不下去」、「這種活動要花3000萬會不會太扯」、「25淑女算得上是職災沒錯，但拿就安基金來辦春季真的很瞎」、「就安基金該用來改善職場環境，不是紀念辦活動」、「我們納稅錢就這樣被亂用」。

勞動部事後也火速在官網發布澄清稿，強調開放各縣市自行提案，共有6縣市提出7案，皆符合規定同意辦理，並無獨厚高雄、拍馬屁問題。