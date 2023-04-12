據外媒報導，巴菲特說：「目前我們無法避免銀行倒閉這個問題，但儲戶並沒有這方面的危機。雖然銀行會破產，但儲戶不會受到傷害。」

針對上個月矽谷銀行和標誌銀行（Signature Bank）相繼倒閉一事，巴菲特表示，在此期間，銀行做的一些「愚蠢」的事情被曝光，包括資產和負債不匹配，以及會計等問題。他說：「會計程式促使一些銀行家做了一些對當前盈利有所幫助事情。而且，這種誘惑還刺激一些銀行家持續從事這種行為。顯然，這將股東的利益置於風險之中。」

不過巴菲特指出，當整個銀行系統建立起完善的程式來保護整個國家的存款時，人們對儲戶資金損失的恐懼和擔憂就變得沒有必要了。

巴菲特說：「聯邦存款保險公司（FDIC）的費用由銀行承擔，銀行從來沒有讓聯邦政府花過一分錢，而民眾們還不瞭解這一點。沒有人會因為在美國銀行存了款而賠了錢，這種事情不會發生。你不需要把銀行經理們的愚蠢決定，變成整個美國公民的恐慌。」

巴菲特強調，銀行要維持住公眾的信心，這一點至關重要。事實上，公眾的信心可能在幾秒鐘內就會失去，尤其是在發生矽谷銀行倒閉這樣的事件之後。