美國環保署周三發布的新規，要求2032年前全美銷售的新車，67％是純電動車。最新排氣限制可望大大減少運輸部門的氣候變遷排放，該部門向來是美國溫室氣體最大來源。

這比拜登總統承諾的目標更具野心，拜登原先希望2030年前全美賣出的新車，電動車要占一半，並加速乾淨能源轉型。EPA發布的新規可謂美國有史以來最嚴苛的汽車污染排放限制，也是拜登政府迄至目前最激進的抗暖化舉措。

新規並未要求每年電動車達到多少銷量，而是為汽卡車設定污染標準，迫使汽車業賣更多電動車以符合規定。

EPA估計，到2055年，美國車輛將因這些標準減少近100億噸碳排放，相當於美國去年總碳排放量的2倍多。

美國知名汽車估價機構《凱利藍皮書》（Kelley Blue Book）數據顯示，即便美國電動車銷量近年來有上升趨勢，但去年全美售出的1,380萬輛新車中，電動車只占5.8％，略高於前年占比3.1％。美國是全球第三大電動車市場，落在中國與歐洲之後。

盡速讓純電動車取代燃油車，有助拜登政府達成2030年前美國溫室氣體排放至少減50％的目標，並兌現2050年前實現淨零排放的承諾。

EPA指出，若照汽車製造商為達法令標準採取的作法，預估到2032年，電動車將占全新輕型汽車銷量的67％，占全新中型汽車銷量的比例為46％。

美國汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation，AAI）在備忘錄指出，EPA提議的法規「須對美國工業基礎和美國人駕駛方式，進行100年大變革」。

AAI還提到，充電站須變得更可靠且無所不在，電動車須更平價實惠，並在國內建立關鍵礦物供應鏈。