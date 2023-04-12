國民黨立委王鴻薇4月12日在臉書批評，高端疫苗連續3個月營收掛蛋，衛福部4月就邀高端標公費流感疫苗，且第一次改為最有利標，是否又要為誰量身訂作？疾管署晚間發聲明表示，相關採購程序皆符合政府採購法規定，絕無針對特定廠商量身訂做情事。

王鴻薇在臉書表示，高端疫苗 2023年3月合併營收最近出爐，確定又掛蛋，「也就是從今年至今，這間公司連續3個月營收都是掛蛋」。但公費流感疫苗，高端3月份拿到藥證，4月份就要開這個採購標，是公費採購，而且過去引用國外的疫苗，都是原裝進口，只有高端是原液到台灣填充分裝，且可以順利取得藥證。

王鴻薇質疑，「今年的公費流感疫苗於4月10日投標，4月18日開標，而且第一次改成最有利標，這個改變，到底為什麼？其中是不是又要為誰量身訂作？」

疾管署晚間發澄清稿表示，為因應秋冬時節流感疫情，保護民眾健康，每年均採購公費流感疫苗，提供高風險、易傳播族群公費施打。

疾管署表示，由於目前取得流感疫苗許可證之廠商，其核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，故依行政院公共工程委員會建議，今(112)年度公費流感疫苗採購案以限制性招標適用最有利標方式辦理，由領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，就疫苗效益、價格、廠商能力及供貨穩定性等擇定最有利標廠商，以選出履約品質最佳之廠商，發揮最大效益。