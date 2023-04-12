許多人拍照時都會擺出各種逗趣搞怪的姿勢。一位男子近日感嘆，高中時期流行了5種莫名其妙的拍照姿勢，包括下巴比7、網美5、嘴巴前比耶、遮臉、自拍時看鏡頭左上角等，雖然當時看起來很帥，但現在看了只想掐死自己，貼文曝光後引發許多網友共鳴。

原PO在Dcard發文表示，自己高中時期有參加學生會，當時班聯會朋友圈流行什麼，他就會跟著做什麼，如今看到過去照片，自己跟著莫名其妙的流行擺出莫名其妙的拍照姿勢，只讓他覺得想掐死自己，直呼根本是黑歷史；原PO提到，第一個姿勢就是下巴比7，雖然現在好像還是有些人在用，「但休想叫我現在再比一次」。

原PO提到，第二個姿勢是網美5（手指張開比5），當初似乎被稱作韓妞手勢，雖然他不知為什麼，但拍照時也會跟著比出來；第三個、第四個是嘴巴前比耶和遮臉，如今看到當時的照片，只讓他覺得自己很像屁孩、8+9；最後一個是自拍死不看鏡頭，看鏡頭左上角一點點，雖然這比較算是表情，但仍讓現在的他看不慣，「現在只希望這些拍照姿勢千萬別再流行回來，不然我會吐血」。

對此，許多網友紛紛回應，「完全心有戚戚焉，尤其是比耶那個！每次看到都想鑽洞跳進去」、「怎麼辦我還在比7⋯」、「那現在的拍照姿勢會不會是6、7年後的黑歷史」、「真的⋯每次回顧時，看到自己也都比這樣，真的是謝囉」。