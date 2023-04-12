舉頭三尺有鯉魚！有網友日前入住台中1間民宿，竟然發現浴室天花板上有「空中魚屋」，伴隨著魚缸中的魚兒游來游去，他不禁直呼「好刺激啊」，這樣特殊的民宿浴室景象，也驚呆一票其他網友直呼不可思議「你洗澡時會不會上面一堆人圍觀啊？」、「旁邊的住戶也好刺激」；然而，這特殊的民宿浴室景象，卻藏著感人的故事。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，他表示日前入住台中新社一間懷舊民宿，一打開浴室天花板竟然是「魚缸」，讓他直呼好刺激；從照片中可見，該間浴室中的浴缸與一半的牆面是用花磚拼貼而成，而另一半牆面則是漆上水藍色的油漆，並掛了3幅畫，但一往天花板看去，竟然是超大片的「魚缸」還可看見魚兒在水中游的樣子，似乎還可以看見魚缸上方的建築物，以及外頭的景象。

民宿天花板藏「巨大魚缸」，讓入住的網友直呼好刺激。（翻攝自臉書路上觀察學院/食間旅攝授權提供）

貼文一出，網友紛紛留言表示「看到魚還好，看到人在撈魚就尷尬了」、「沒看上面，我以為來到奇葩裝潢分享中心，還在找馬桶」、「洗到一半發現老闆在練習水中憋氣」、「你看的到外面，外面看不進來嗎」、「洗一洗發現老闆在欣賞魚兒水中遊」、「你洗澡時會不會上面一堆人圍觀啊？」、「旁邊的住戶也好刺激」、「舉頭三尺有鯉魚！」。

據悉，其實這間民宿老闆62歲的葉先生，原本在桃園開汽車修配廠，但因家中母親失智，他5年前便離開桃園返回台中新社照顧母親，為了要刺激母親腦力，不僅準備許多益智遊戲，在閒暇之餘，也打造了「空中魚屋」，並且3D彩繪老家的牆面，而母親看到他努力的成果後，心情也跟著愉悅起來，也常坐在院子前方餵魚；葉先生也被鄰里盛讚「社區老萊子娛親」。

民宿浴室特殊的景象，竟是民宿老闆葉先生利用強化玻璃廢料，拼黏的「空中魚屋」，取代傾頹的屋頂瓦片放養觀賞魚，希望能夠讓失智的母親能有愉悅的心情。（王文吉攝）