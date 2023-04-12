消息帶動博弈相關類股勁揚，與美國美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）合作大阪賭場計畫的歐力士集團（Orix Corp），12日收高2％。柏青哥機台製造商Universal Entertainment終場勁升6.9％。

外媒指出，日本首相岸田文雄預計將在近期簽署由地方政府提交的綜合渡假村計畫，設施涵蓋賭場、飯店和國際會議中心。該渡假村預計在2029年秋季至冬季之間開幕。

大阪市和大阪府在去年4月提出綜合渡假村計畫。消息人士透露，日本內閣官員最快在14日舉行工作小組會議，預期岸田文雄和相關部長將會批准大阪賭場計畫。審查流程拖延代表賭場開始營運的時間將晚得多。

興建賭場是日本期望搭上觀光需求復甦潮的關鍵，同時希望在2030年前讓外國觀光客人數較疫情前增加一倍，攀升到6,000萬人。

依據計畫，包含美高梅和歐力士在內的財團將在大阪灣的夢洲（Yumeshima）人工島興建渡假村，初期成本為1.08兆日圓（約108億美元），每年可望吸引2,000萬名遊客，並為西日本每年帶來1.14兆日圓經濟利益。業者仍需要額外的許可才能經營賭場。

熟知內情人士透露，觀光局認定該提案已經達到核可的要求條件。專家小組從計畫的不同層面進行評估，包括對抗賭博成癮的措施，以及相關業務的財務穩定等。

日媒指出，日本政府最多可核准3個綜合渡假村地點，長崎縣提交的提案還在審查階段。

日本在2018年通過賭場法，允許開發最多3座賭場。然而利用賭場刺激經濟的計畫面臨公眾反對聲浪，主因是外界擔心賭博的負面影響。