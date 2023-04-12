為搶攻母親節蛋糕商機，85℃今年推出6款母親節主題蛋糕，款款具顏值且兼具口感，特別採用源自法國的頂級天然保虹果泥！自4月13日起至5月11日期間，凡在門市現場預購母親節主題款蛋糕，可享85折優惠！

另外，85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，還可自動再抽iPhone 14 Pro、dyson吹風機、SK-II 保養組、三宅一生手提包、Philips 瞬熱濾淨飲水機等獎品，預期全台母親節檔期可售出約21.4萬顆蛋糕，業績上看1.1億元，年增8％！

送給媽媽的蛋糕，除了美味還要「高顏質」！85℃今年以「花漾獻禮」為主題，一口氣推出6款蛋糕，民眾可以依照媽媽的喜好，挑選不同主題蛋糕傳達心意。搭配專屬母親節蛋糕盒，外盒可讓民眾DIY心意卡片，把想對媽媽說的話全部記錄下來，表達謝意。

如「珍馨花漾」6吋85折價510元。巧克力夾帶著濃郁奶香，夾層夾入Q彈布丁和鮮奶油，甜蜜滋味，要讓媽咪愛不釋手！另如「甜蜜手中線」6吋85折價490元。香草戚風蛋糕上維妙維肖的針線與鈕扣，隱喻慈愛的母親用手中的絲線，為遊子縫製身上的衣服，而孩子永遠都是媽媽的牽掛。蛋糕內餡則是莓果慕斯及森林莓果布蕾，採用法國Boiron草莓及黑醋栗果泥，檸檬餡添加黃萊姆果泥，風味酸甜爽口又清甜！還有「莓瑰花園」，10吋85折價1,200元。精緻的巧克力玫瑰花在蛋糕上盛開綻放，象徵著家庭幸福美滿；澎派的外觀及擺滿水果的造型，看了讓人口水直流！