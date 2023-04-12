民進黨中執會12日通過提名副總統賴清德為2024民進黨總統參選人，賴清德會後發表談話，文稿超過一千八百字，十幾分鐘的談話，沒有看稿、一氣呵成，據了解，賴清德與幕僚激盪下，最後定調，以「民主」為核心貫穿全文。

賴清德是很多政治人物中，可以不用讀稿機，就能把致詞說得流暢且言之有物，據透露，賴清德非常重視致詞稿，有時出席活動當天早上，看到當天時事議題，會臨時決定把相關內容加入文稿內，因為構想來自於自己，對議題了解，所以他致詞時不需要看稿，就可信手捻來。

賴清德在被提名後召開的記者會，雖然有準備稿子，但是並未打開來看，據了解，主要是賴清德的文稿是在搜集文稿幕僚多方意見後，由上而下凝聚而成，因此字字句句都記在腦中。

據透露，賴清德這篇文稿由經濟、內政、兩岸、外交、國安議題的幕僚團隊討論而成，團隊幕僚包括平常讀書會成員、鄭麗君為主的清平台、包括台大社會系特聘教授陳東升在內的民進黨智庫新境界文教基金會。

據透露，賴清德的風格就是直球對決，但複雜的兩岸議題要如何精準拿捏，是門很深的學問，賴一直都很清楚、也很謹慎，先和文稿幕僚一起討論先擬出架構，例如這次先定調，以「民主」為核心貫穿全文論述，賴清德在聽完團隊就內容提供的多方意見後，再融入自己看法。

據了解，賴清德在團隊充分表達完意見後，他向團隊提出自己想法，要怎麼說、用什麼語氣表達來論述，除了精準傳達他的意志，還要讓選民都能聽得懂。