BSH博西家電旗下歐洲百年家電領導品牌BOSCH深耕台灣市場多年，有感於體驗行銷對於消費者的重要性，以嶄新樣貌，結合「家、生活、朋友」三設計元素，插旗豪宅林立的單元二重劃區龍富路五段、打造台中旗艦品牌體驗中心，今（12）日盛大開幕！

博西家用電器品牌暨通路行銷副理謝佩琪表示，台中旗鑑店透過Home Connect居家互聯體驗區、全系列家電產品探索區、百年歷史德國工藝體驗區三大新體驗，深化感官體驗，感受美好科技生活。

BOSCH於2019年搶先全球在台灣推出洗碗機「90天滿意保證」及「免費專人到府安裝評估」，至今已有逾3萬人參與活動，廣受消費者好評，締造台灣平均每15分鐘就多一位消費者選擇BOSCH洗碗機的佳績！

台灣博西家電成長率已躍居博西家電集團全球排名前段班。今年更是升級打造BOSCH台中旗艦品牌體驗中心，占地面積達70坪，全面導入BOSCH全球體驗中心新概念，傳達家電並不僅是實用，而是可以在生活中享受片刻寧靜與美好的理念。

台中旗艦品牌體驗中心今日開幕慶，現場不僅規劃多個展示區域，還能依序體驗BOSCH各式家電的優異性能；更邀請到台中被Vogue雜誌喻為神秘預約制餐廳，精緻歐陸料理「露Dew-chef’s wine and gourmet」，由執行主廚徐愷濃Hank親身演繹使用BOSCH精湛廚電，復刻創辦人何以廷Tim漫遊德國旅程下所創作的多道慕尼黑創新料理。

除了邀請主廚一同見證BOSCH的優異產品及精湛德國工藝，此次BOSCH台中體驗中心更以「Home Connect居家互聯體驗區」、「全系列家電產品探索區」、「百年歷史德國工藝體驗區」三大新體驗，打造以消費者需求為核心的旗艦服務空間。