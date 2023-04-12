通用婉拒透露在EnergyX B輪募資的投資金額，不過這起投資讓通用取得EnergyX任何開發計畫的優先購買權。

依據協議，通用將為EnergyX未來在北美與南美擴張提供資金，並協助EnergyX提升鋰提取技術，讓後者的直接鋰提取科技（DLE）商業化，這是對手力拓（Rio Tinto）和寶馬（BMW）投資的Lilac Solutions等業者迄今尚未成功的領域。

通用向媒體表示，相信DLE技術是從鹽水礦床將鋰分離出來最有效的方法。

EnergyX執行長伊根（Teague Egan）表示，EnergyX的科學家和工程師團隊費時五年開發最新DLE技術，解決阻礙全球鋰生產和供應鏈的瓶頸。鋰嚴重短缺是提升電動車生產規模的最大挑戰，公司將開啟美國鋰供應。

在全球汽車製造商致力擴大電動車產品線之際，業者積極鞏固鋰、銅、鎳和其他重要礦物的穩定供應來源。預期2030年前市場需求將超越供給，激起業者對新生產方法的興趣。 通用的全球採購和供應副總裁莫里森（Jeff Morrison）表示，通用致力取得永續和具成本競爭力的電動車重要礦物。

拜電動車和再生能源崛起所賜，近幾年市場對鋰需求激增，促使包括EnergyX在內的業者追求更有效、對環境確破壞性更小的提取方法。

通用並非首次投資鋰礦公司，該公司在1月宣布對美洲鋰業（Lithium Americas）投資6.5億美元，共同開發位在內華達州的大型鋰礦場。

總部位在德州和波多黎各的EnergyX有意在2024年前提出上市申請。私募基金全球新興市場集團（GEM）計劃在EnergyX股票上市後投資4.5億美元。