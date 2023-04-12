科技新聞網站Insider引述消息報導，年初以來馬斯克四處挖角AI工程師加入推特，其中包括Alphabet旗下AI事業DeepMind前任工程師巴布斯金（Igor Babuschkin）及克羅斯（Manuel Kroiss）。
除了網羅AI人才之外，馬斯克也投入龐大資金擴充推特資料中心運算能力。回顧去年馬斯克收購推特時，曾對外宣稱推特財務狀況不穩定，但內情人士透露推特近日投資數千萬美元，向輝達採購上千片GPU晶片。
推特執行長馬斯克（Elon Musk）日前才連署公開信，向業界呼籲AI發展應暫停六個月，私底下卻在推特積極部署AI研發計畫，不僅四處挖角AI工程師還投資數千萬美元向輝達電子（NVIDIA）採購GPU晶片。
科技新聞網站Insider引述消息報導，年初以來馬斯克四處挖角AI工程師加入推特，其中包括Alphabet旗下AI事業DeepMind前任工程師巴布斯金（Igor Babuschkin）及克羅斯（Manuel Kroiss）。
除了網羅AI人才之外，馬斯克也投入龐大資金擴充推特資料中心運算能力。回顧去年馬斯克收購推特時，曾對外宣稱推特財務狀況不穩定，但內情人士透露推特近日投資數千萬美元，向輝達採購上千片GPU晶片。
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