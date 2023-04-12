科技新聞網站Insider引述消息報導，年初以來馬斯克四處挖角AI工程師加入推特，其中包括Alphabet旗下AI事業DeepMind前任工程師巴布斯金（Igor Babuschkin）及克羅斯（Manuel Kroiss）。

除了網羅AI人才之外，馬斯克也投入龐大資金擴充推特資料中心運算能力。回顧去年馬斯克收購推特時，曾對外宣稱推特財務狀況不穩定，但內情人士透露推特近日投資數千萬美元，向輝達採購上千片GPU晶片。