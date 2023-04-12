國泰金控公布最新獲利，受金融市場波動、防疫保單持續理賠等影響，國泰人壽與國泰產險都出現虧損，金控累計前3月稅後賺68.8億元，首季獲利狀況年減近8成，稅後EPS為0.46元。

國泰金控表示，各子公司核心業務動能、整體獲利維持穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷史次高紀錄。

國泰人壽3月獲利轉正，不過，累計稅後獲利仍虧損23.4億元；面對複雜多變的金融局勢，以及高漲的外匯避險成本，國泰表示，將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰產險因防疫保單需要而增提準備金，目前預估確診理賠率達63％，3月單月已賠付簽單賠款32.3億元、今年累計已賠付簽單賠款98.9億元，相關準備金餘額為10.7億元；資本適足率部份，金控母公司兩次增資共200億元，去年底RBC為369％，資本適足與各項業務亦穩定推展；國泰產險3月稅後淨損9.5億元、累計稅後淨損5.8億元。

國泰世華銀行是今年獲利主要來源，累計稅後淨利達91.7億元，年成長33％，首季獲利創歷年同期新高：國泰分析，主因去年央行數次升息，放款持續穩健成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長逾25％，加上信用卡消費金額回升，累計淨手收亦較去年同期增加。