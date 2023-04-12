雲端發票中獎卻差點拿不到獎金，一名網友上網抱怨，自己到超商列印中獎發票時，卻印出一張白紙，讓他一頭霧水，不少網友也點出問題所在，好在最後成功領到獎金。

一名網友近日在臉書「爆怨公社」發文，自己到超商列印中獎的雲端發票，沒想到正常操作後，機器卻吐出白紙一張，再次嘗試卻無法再列印，而大夜班店員是新人也不知道原因，只能請原PO隔天找店長處理，讓他不解為什麼會印出白紙。

貼文引起熱議，不少人揪出關鍵是新人店員的問題，「紙放反了，我有遇過」、「店員把紙放反了，他以為他在換發票」、「請店長處理看誰裝的誰賠，這無法再列印一次，然後建議你申請中獎自動匯入帳戶」、「發票載具去官網設定匯款帳號就好了」。

原PO最後參考網友們建議，設定匯款帳號成功領獎，「剛剛立馬綁定入帳了，想說少了對獎的樂趣，中獎了還有領獎的樂趣，下次再也不拿石頭砸自己的腳了」。原PO也透露另外申訴的方式，「ibon機台旁邊有客服電話，回報你的時間點給客服，客服會去財政部查證，查證成功後就可以恢復再度列印的狀態」。