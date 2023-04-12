新浪科技12日晚間報導，英特爾曾是全球最大的晶片製造商，但如今已被台積電等競爭對手超越。作為基辛格復興計畫的一部分，英特爾已決定向其他晶片公司開放其工廠，為其代工晶片。

英特爾在2022年7月曾經表示，將為聯發科（MediaTek）代工晶片，首批產品將在未來18個月至24個月內生產，採用更成熟的製造技術（Intel 16）。此外，高通和輝達也有意讓英特爾代工。基辛格曾經表示，共有100多家公司希望英特爾為其代工晶片。

報導稱，對於此次與Arm合作，基辛格12日在聲明中說：「隨著數位化的日益普及，市場對運算能力的需求與日俱增。但到目前為止，客戶在圍繞最先進的行動技術進行設計方面的選擇還相對有限。」

分析人士表示，英特爾此次與Arm合作，是希望在全球晶片代工市場與台積電和三星平起平坐。當前，台積電和三星是全球最大的兩家晶片代工廠商。

基辛格曾預計，代工業務的市場規模超過1千億美元。為了奪回晶片製造的領先優勢，英特爾還公布了未來幾年將要推出的5個製程技術發展階段，包括10奈米、7奈米、4奈米、3奈米和20A。

基辛格先前表示，「我已經設定了一個目標，在2030年之前成為該市場的第二大玩家。在此期間，代工將成為英特爾的一個巨大增長機會。」