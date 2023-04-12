台積電近期雜音偏多，除外資提出產能利用率有下修風險之外，地緣政治風險導致股神巴菲特賣股，加上市場傳出擴產計畫放緩，以及美國晶片法對台積電的實質影響等，在在牽動機構法人敏感神經，不難想見，台積電法說前鎂光燈不會移開。

高盛本次一口氣基於高效能運算（HPC）事業需求減弱，調降5奈米製程產能利用率預期，再考慮非3C業務偏弱衝擊成熟製程，下修8吋晶圓代工產能利用率，同時，因智慧機需求未有明顯成長，維持對7奈米製程下半年產能利用率55％的預測值。

有鑑於5奈米製程需求降低，高盛證券將台積電2024年資本支出估計值從360億美元，下修到320億美元；2023年資本支出推估則維持320億美元，為台積電資本支出估計值下緣。所幸，台積電3奈米製程需求依然堅實，推估3奈米製程2023年占營收比重7.1％，為少數傳來好消息的製程節點。

必須注意的是，外資示警台積電短、中期營運前景，卻無一降評，僅為推測合理股價的調整，尤其高盛證券雖一個月內兩度調降股價預期（從708元降至675元、本次再降到630元），但維持「買進」投資評等；高盛強調，台積電憑藉強大的技術領先優勢，掌握半導體內含價值提升與HPC需求的長線商機，就算短期展望顛簸，仍看好未來幾年可以達成營收年複合成長15％～20％目標。