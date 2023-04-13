考古界在中美洲又有斬獲。墨西哥考古學家在猶加敦半島一處馬雅文明遺址發現一只40公斤重的圓形石塊，表面有繁複精美的雕刻，考古學家認為這是馬雅文明一種球賽的記分板，年代距今至少1200年。

墨西哥馬雅文明遺址琴伊察最近又有重大考古發現。

英國廣播公司報導，這只圓石發現地點在墨西哥猶加敦半島的馬雅文明古城奇琴伊察（Chichen Itza）一處名為「紅屋」（Casa Colorada）的遺址。此地的建物保存良好，還有一座由建物圍繞而成的露天廣場。

發現這只圓石的是墨西哥考古學家曼迪古特（Lizbeth Beatriz Mendicut Pérez）。石面中央有兩名競賽者，兩人都戴著造型複雜的頭飾，圓周刻滿象形文字。專家已開始分析這些文字，力圖破解箇中含意。目前研判，這只圓石原本應該屬於遺址入口拱廊的入口裝飾，遺址存在的年代介於西元9世紀晚期至10世紀初期。

工作人員展示日前出土的馬雅文明球類運動記分板石刻。（圖／路透社）

石刻人物造型繁複，周圍還有象形文字。（圖／路透社）

圓石出土時正面朝下、埋在地下50公分深處，有可能是因為拱廊倒塌而落地。

墨西哥國家考古暨歷史研究所（National Institute of Anthropology and History，INAH）指出，這只圓石可視為珍貴且非比尋常的考古發現。INAH考古學家培瑞茲（Francisco Pérez Ruiz）說：「這處瑪雅遺址很少發現帶有象形文字的文物，像這樣保存完整的更是少之又少。至少過去11年未曾有過。」

一組圖像學專家已辨識出石面中央的兩個人物是古代一種回力球運動（pelota）的運動員，其中一人戴著羽狀頭飾，另一人戴著蛇狀頭巾，兩人很可能是對手。這種運動使用一枚以橡膠製成的沉重球體，以團體競賽方式在球場較勁，考古界認為這種球類運動有3000年歷史，在古代的中美洲各地盛行。