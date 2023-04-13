隨著空汙及疫情等問題，自然系建築已成為全球趨勢，人們開始追求長時間居住的建築，能夠與陽光、空氣、水等生命循環之元素結合，而位於高雄市中心的「遠雄琢蘊」，以擎天30層高雙塔的自然系建築問世，無論是空間、設備及建材等等，室內外皆能感受到大自然氣息，讓住戶每個日夜宛如沉浸於幽靜森林中。

全球皆擁簇自然系建築，而新加坡絕對是「綠建築」的最佳典範，目前新加坡已有超過40%符合綠色標章規範的建築，可協助降溫及創造鳥類群聚的生態環境，也成為多國效仿的成功案例。由遠雄建設投資興建的自然系建築「遠雄琢蘊」，外觀以特殊工法打造微反射立面，映照藍天綠地、融入流動的風光樹影，讓建築物融入在環境中；地下室打造採光天井，使陽光及空氣自然導入，且低樓層透出樹蔭光影，徹底與大自然融為一體。

「遠雄琢蘊」建築外觀以特殊工法打造微反射立面，徹底與大自然融為一體。圖為3D示意圖 (遠雄建設提供)

為了增進住戶的健康，規劃戶戶邊間，通風與採光佳，每戶都是高雄厝設計、深遮陽、環保建材運用等等；規劃最深3米大陽台，更透過高雄厝陽台的植栽設計將綠意收納進家中，2155坪超大基地千坪空地、32%超低密度開發，逾700坪為綠化空間，社區還有景觀水池，住戶可以盡情享受陽光、空氣與水的自然沐浴。

遠雄房地產行銷經理林克明表示，「遠雄琢蘊」位於高雄市心都會綠帶，正對18公頃科工館綠地，四面臨路，沿路有十全滯洪公園、同盟生態綠廊道、高雄科工館綠地，朝東是科工館、朝北緊鄰學校；周圍是5、6層高的透天，因此對於30層高的「遠雄琢蘊」來說，遼闊景色盡收眼底，中高樓層以上的視野更能無限延伸。

「遠雄琢蘊」建築外觀以特殊工法打造微反射立面，徹底與大自然融為一體。圖為3D示意圖， (遠雄建設提供)

林克明指出，本案以「如何將自然帶入建築」為規劃初衷，提供既珍貴又罕見的「隱世體驗」，希望重新建立人與大自然的連結，期許居住者能夠享受身心靈健康的富足與幸福，因此打造一座城市中的森林。「遠雄琢蘊」就像是高雄市心的「綠海方舟」，注入『極致工藝』與『自然有機』等核心概念，提供居住者擁有自然與豪宅的雙體驗。

「遠雄琢蘊」A3戶房型。 (遠雄建設提供)

遠雄建設以值得信賴及高品質等口碑觸動購屋者，多年秉持「以家為核心，創造更有價值的居住環境」建築理念，並強調「以人為本」的居住環境，重寫國際規格城市新貌，為居民提供良好生活品質，以打造居住者的永續家園為規劃初衷。

「遠雄琢蘊」位於高雄市三民區平等路、延慶街口，面科工館第一排；建築規劃地上30層，地下3層；房型坪數規劃為45至65坪的3至4房，每層6戶、3部電梯。公設有畫室、電影院、戶外泳池、健身房及咖啡廳等。林克明表示，目前銷售約6成，開價約48-55萬元，預計2026年中交屋。

「遠雄琢蘊」戶外泳池。 (遠雄建設提供)

遠雄琢蘊

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