以台中火車站為中心的舊城區，是台中市的發展起源，蘊含時代記憶的臺中市役所、臺灣府儒考棚、帝國糖廠，陸續修復完成尋回過往風貌；臺中州廳經過整修活化，未來將重新啟用；化妝品老廠房改造的文創聚落，匯聚人文店舖與餐館，成為打卡熱點；加上火車站對面新開幕、時尚感強烈的李方艾美酒店，百年老城洋溢新活力。

懷舊建築蛻變的人文空間

乘坐高鐵抵達台中站，取車後直奔台中市第二市場享用懷念的傳統早餐，再逛逛綠川水岸廊道，即可前往「富興工廠1962」展開人文小旅行。2021年春天啟用的富興工廠，前身是超過一甲子的台灣首家化妝品「盛香堂」工廠，清筑設計團隊接手營運後，二樓規劃為「The ARK 創意方舟」共享工作空間，吸引藝術創作者一同圓夢。「富興」二字，復興路的諧音，「富」象徵創意熱情，肩負復「興」老屋的使命，「工廠」代表老屋的時代意義，命名充滿深厚意涵。

富興工廠1962保留原有工廠格局，透過設計，讓老舊廠房展現美學氛圍。（圖／行遍天下提供）

這座樓高三層的文創聚落共有10多家店鋪，「Cuppa FS Café」咖啡廳將現代咖啡文化結合舊廠房風情，「艸青古著」延續古著耐人尋味的魅力，「豬肉榮小料理」是饕客美食家的口袋名單，公仔收藏者別錯過「AUX奧司玩具」的尋寶樂趣。天氣晴朗時，不妨在一樓的「時光走廊」和中庭空間曬太陽，享受咖啡甜點；拾級而上三樓，「盛香藝廊」陳列工廠實驗設備和歷史老照片，光影十分迷人。

在Cuppa FS Café點一杯咖啡與甜品，坐在一樓中庭看光影變化最享受。（圖／行遍天下提供）

另一座活化建築「臺灣府儒考棚 x 中島GLAb」也值得探訪，是臺灣僅存的考棚建築，採以江南傳統風格設計，大型木構和捲棚廊軒經過修復後，成為觀賞焦點，為了維護這座歷史建物，考棚外圍以白色建材包覆，營運團隊中島GLAb除了舉辦展覽活動，也引進「孔雀咖啡Pick Lab」，讓藝文空間增添濃濃咖啡香。

為維護臺灣府儒考棚這座歷史建物，特別以現代感的白色建材包覆外觀。（圖／行遍天下提供）

中島GLAb團隊進駐臺灣府儒考棚，藉由舉辦展覽展現台中生活美學。（圖／行遍天下提供）

午後，從臺灣府儒考棚漫步數分鐘可抵達舊城百年地標「臺中市役所」，歷經兩年改造裝修，開幕後立即登上台中市熱搜景點，外觀保留日治時期優雅風貌，內部則蛻變為人文藝術和現代餐廳結合的複合空間。市役所不僅滿載台中人的回憶，也是旅人探索城市魅力的起點，未來，將串連鄰近的臺中州廳、臺灣府儒考棚等古蹟，形成台中獨一無二的潮流文化聚落。

臺中市役所外觀保留日治時期興建原貌，內部結合人文藝術與現代風貌。（圖／行遍天下提供）

遊賞古典建築 沉浸「舊市物語」

提到台中市建築活化的成功案例，1911年落成的臺中市役所，無論建築工法、巴洛克式圓頂造型、整體結構美感，皆為人津津樂道。營運團隊進駐後，將這幢「和洋折衷」建築的1樓規劃為「有役思」藝文空間，透過主題特展區、書店閱覽區和生活選物區，延伸歷史文化氛圍，將過往在地軌跡融入生活，簡約沉穩的色調讓人放鬆。

3樓的圓頂閣樓屬於獨立展間，須預約才能參觀，可近距離欣賞磚構、木構、鋼構等建築技術，經典圓頂採木造卡榫設計，由正八角形骨架組成，支撐的木衍架宛如大型傘骨，7扇圓拱型牛眼窗適時引進光線，佇立於此看光影自圓窗灑落，百年舊市物語氣氛極美。

臺中市役所三樓擁有木造卡榫穹頂和良好的音場。（圖／行遍天下提供）

說故事的人Narratore 品嚐絕美義式料理市役所二樓的義大利餐廳「Narratore說故事的人」，供應義式Fine dining 精緻料理，請來曾任職北義城市都靈「Trattoria Zappatori」餐廳、師承米其林主廚Christian Milone的林耀輝進駐。義大利古諺說得好：「常駐餐桌，青春永在。」在義大利，飲食是生活的一大享受，每道料理都富含動人故事，林耀輝結合北義居遊經驗，將阿爾卑斯山的酪農食材引進台中，再走訪台灣中部小農與市場，研製出結合北義料理手法、中部季節食材的佳餚美饌，2023年第一季菜單「世界的盛宴」就是一場跨文化的饗宴，可同時品嚐盛宴級的佳餚，又感受到家常菜的溫暖。

擁有北義料理經驗的主廚林耀輝，是「Narratore說故事的人」靈魂人物，這道「蟹肉麵餃 黑松露澄清鴨湯 鮮蝦真丈」精緻美味。（圖／行遍天下提供）

拱形窗戶與門廊，內斂的藍白配色，呈現優雅的歐風情調。（圖／行遍天下提供）

盛宴就從開胃小點紅椒空氣鬆餅、青蔥海綿蛋糕、烏魚子伊達捲揭開序幕；以嫩煎明蝦為前菜；將虹吸萃取蔬菜甜味的鴨湯，佐以蟹肉麵餃和黑松露；主菜之一的「市場鮮魚」，由林耀輝親自前往台中哈漁碼頭挑魚鮮魚；或是將日本牛肉肋眼心搭配地中海食材、綠胡椒醬汁，創造味覺層次豐富的「地中海風味

和牛綠胡椒醬汁」主食，讓味蕾享受充滿驚豔，加上餐後精緻甜點，夜之饗宴，銘刻心底。

「市場鮮魚」由林耀輝親自到台中的哈漁碼頭挑選漁獲，擺盤結合台灣蝴蝶意象。（圖／行遍天下提供）

景點資訊

富興工廠1962

地址：台中市東區復興路四段37巷2號

電話：04-2222-0538

網址：fusionspace1962.com

時間：11:00-20:00（各店營業時間與公休日略有不同，請洽官網）

臺灣府儒考棚 x 中島GLAB

地址：台中市西區府後街38-8號

電話：04-2221-6573

時間：週二至日11:00-18:00

臺中市役所

地址：台中市西區民權路97號

電話：04-2222-0197

網址：www.uyes.com.tw

時間：週二至日11:00-19:00

有役思風格藝文空間

地址：台中市西區民權路97號1樓

電話：04-2222-0107

時間：週二至日11:00-19:00

Narratore 說故事的人

地址：台中市西區民權路97號2樓

電話：04-2222-0013（預約制）

網址：inline.app/booking/Narratore/Narratore

時間：週三至週日18:00-21:30

消費：「世界的盛宴」套餐分2,300元、2,800元及3,800元三種價位

（本文摘自《行遍天下4月號364期》）