台積電為全球晶圓代工龍頭，優渥的薪資待遇讓不少人相當羨慕，沒想到近日卻有一位任職於台積電的網友哀號，自己的薪水沒有外界想像的高，被許多人誤會相當困擾，文章雖被許多網友狂酸，但也有人認為，台積電是分紅見高下，且高薪的通常都是主管級。

該名網友在Dcard論壇上以「台積電不等於高薪」為題發文表示，自己在人人羨慕的台積電工作，近日滑交友軟體與陌生人聊天時，對方聽到他的公司都直誇是「高薪人士」，但他卻表示和其他人比，自己的待遇很差，甚至好幾次都想要跳槽。

原Po表示，外界都以為在台積電上班的薪水很高，但其實跟一般公司一樣有高低之分，直言「希望大家不要有刻板印象，我就是裡面的低薪人士，不要再戳我痛處了好嗎？」

文章讓不少網友紛紛吐槽，「是不是高薪裝沒錢想炫耀？」、「無病呻吟…領著比外面還高的薪水說低，那怎麼不出來領高薪」、「別抱怨，科技業再爛的薪水都比非科技業高薪多了」、「假抱怨真炫耀吧，我同學在台積電十年都500萬了。」

儘管如此，有另一派網友幫忙緩頰，「年終人人都是兩個月，但分紅見高下」、「媒體總拿幾百萬年薪宣傳，騙外行人的，高級作業員薪水能多高，要EE、MAE薪水才高吧」、「台積電就是被神化」、「薪水就算優渥，也應該伴隨著很多代價換來的。」