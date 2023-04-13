買房想保值、甚至增值，很多人常提到Location（地段）是首要考量，包括生活機能、學區和公園綠地等。近日有網友好奇發問，若周遭有明星中小學是否會影響房價？貼文一出引發網友熱議，有人提到，他家附近有明星小學，學區房價硬是比隔壁里高3~4成。

這名網友在PTT發文表示，他最近在看房，考量到小孩之後的教育問題，想要把學區一併考慮進去，因為預算問題暫時不考慮北市，比較青睞林口的環境，好奇提問，「大家買房時，也會考慮到未來學區嗎？周遭若有明星中小學，對房價是否會有影響？」

貼文一出，立刻鉤出內行網友解答，「當然會啊，某些學區都被掃光了欸」、「傳統明星國中學區房價沒跌過」、「我家這邊的明星小學，學區房價硬是比隔壁里高3至4成」、「孟母三遷的故事」、「林口環境不錯~小孩要念書也很方便~預算夠還有美國學校」。

不過，也有網友看法不同，「送私立就沒學區問題了」、「房子會貴就是很多條件綜合起來的」、「高中階段念名校才有差，國小階段搞笑的」、「當然不會啊，現在不管再爛的學校都是一堆人搶著買房啦XD」、「不用考試就能入學的中小學，無名校可言」。