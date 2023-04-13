連續佔據國人癌症發生率榜首14年的大腸癌，根據國健署最新資料顯示，2019年大腸癌發生人數超過17,000人，換算下來一天有47人確診為大腸癌。過去認為大腸癌好發於50歲以上族群，然而近年來發生年齡越趨年輕化，甚至有高達10~15%的腸癌罹患者發生在50歲之前，老中青各年齡層皆不可掉以輕心。由於大腸癌初期症狀不明顯，且症狀與其他良性腸道疾病類似，較難早期發現，因此維持腸道機能成為日常保健中不可忽視的重要課題。

現代人工作壓力大、飲食不定時，排便時間不規律，進而產生卡卡不順暢狀況。大約95％的大腸癌，是從大腸瘜肉慢慢轉變為大腸癌，大腸主要功能是吸收水分、形成糞便，而糞便長期堆積腸道，不僅會破壞腸道菌相，還容易產生細胞病變，造成瘜肉增生，而排便不順、糞便出血等都是常見的大腸癌症狀。儘管發生率蟬聯首位多年，但其實想遠離腸癌並不難，關鍵就是維持腸道菌相平衡，大腸直腸外科陳致一醫師分享救命5大招，打好腸道健康基底，幫助腸道機能正常運作，現在開始還來得及！

一、超級食物優酪乳，為腸道帶來益生菌精銳部隊、對抗壞菌入侵

想養好腸道，除了均衡飲食營養攝取外，補充優酪乳等含有益生菌的食物更有助於增加腸道好菌、減少壞菌生長，維持健康的的菌相生態。有相關研究顯示，適量飲用含有B菌的優酪乳可讓人體大腸、胃的瘜肉變小，甚至減少瘜肉數量，而瘜肉的數量減少，演變成癌症的機率便隨之降低。

此外，以優酪乳作為每日乳品的攝取來源是很好的選擇，優酪乳經由乳酸菌發酵，將大部分乳糖轉變為乳酸，營造不利壞菌生長的環境，改善體質且能讓乳糖敏感人也輕鬆補充所需營養。建議選擇有國家健康食品認證的優酪乳，飲用更安心。

二、兵力充足，糧草補給也要夠！高纖飲食幫助腸道養好菌、助排便

膳食纖維是腸道益生菌的營養來源，可以幫助益生菌繁殖，豐富腸道的菌叢生態。飲食上可從各種水果、地瓜、燕麥等食物中攝取，膳食纖維在腸道內吸收水份後會膨脹，刺激腸道收縮，進而促進蠕動及排便順暢。

三、少吃紅肉、加工肉品，阻止有害物質進入消化道戰場

世界衛生組織將加工肉品，列為1級致癌物，紅肉則被列為2A級致癌物。培根、香腸等加工食品在製程中加入了化學物質或硝酸鹽等為肉品添色的成分，而紅肉雖含有蛋白質、鐵質等營養成分，但烹調時超過攝氏150度，大約2分鐘就會產生致癌物質。因此平時應盡量減少紅肉、加工肉品的攝取，避免增加腸道負擔。

四、鍛鍊不鬆懈，規律運動維持腸道代謝機能

現代人因上班時間久坐不動、下班回家直接躺平，許多人都有運動量不足的狀況，長期下來容易引發腸道血液循環速度減慢，造成腸胃蠕動減弱，廢物堆積在腸道裡，進而導致排便不順。建議在飯後一小時適度進行緩和的運動，能幫助消化促進代謝，維持正常腸道機能。

五、睡前別再滑手機！就寢設鬧鐘，定時睡覺讓腸道不熬夜

腸道菌叢也有生理時鐘，當原有作息規律被破壞，腸道菌相會因此失調，影響腸胃正常運作功能，甚至引發消化問題。正常成人應睡足8小時，理想睡眠時間落於晚間10點至早上6點，妥善規劃睡眠作息，讓腸道生理時鐘正常運作。

理想睡眠時間落於晚間10點至早上6點，妥善規劃睡眠作息，才能讓腸道生理時鐘正常運作。（圖/業者提供）

透過養成良好飲食、作息習慣，將腸道保養作為日常保健的基礎項目，維持腸道機能順暢運作。有大腸癌家族病史等高風險族群，更建議搭配定期篩檢，及早預防腸病危機。