美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）11日表示，普丁政府入侵烏克蘭後，被西方國家進一步孤立，俄羅斯可能淪為中國的「經濟殖民地」。

路透報導，俄烏戰爭爆發後，西方國家為了切斷俄羅斯軍火資金來源，祭出多項經濟制裁，在貿易出口受到限制之下，莫斯科與中國大陸合作關係更密切。

伯恩斯在休士頓萊斯大學（Rice University）出席活動時指出，俄羅斯愈來愈依賴中國，隨時間推移，依靠對中國的能源資源和原料出口，俄羅斯面臨淪為中國經濟殖民地的風險。

事實上，中國大陸國家主席習近平3月訪問俄羅斯，雙方在擴大貿易、物流、能源等多方面開展雙邊經濟合作。

中俄簽署8項經濟合作重點如下：

1】擴大貿易規模，優化貿易結構，發展電子商務及其他創新合作模式。穩步推動雙邊投資合作高品質發展，深化數字經濟、綠色可持續發展領域合作，營造良好營商環境，相互提升貿易投資便利化水準。

2】大力發展互聯互通物流體系。保障兩國貨物和人員通過鐵路、公路、航空、河運和海運等交通方式雙向便捷往來。

3】提升金融合作水準。在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求穩步提升本幣結算比重。

4】鞏固全方位能源合作夥伴關係。加強能源重點領域長期合作，推動實施戰略合作專案，拓展合作形式，加強能源技術、設備等領域合作，共同維護兩國和全球能源安全，促進全球能源轉型。

5】加強協調，在市場化原則基礎上發展冶金、化肥、化工產品等大宗商品及礦產資源領域長期互惠供應合作。加強兩國境內資源深加工產能建設互利合作。

6】促進技術及創新領域的交流和高品質合作，保障兩國技術的高水準發展。

7】推動工業合作提質升級。在對接行業標準和技術要求基礎上，打造由兩國本土工業企業參與的新產業鏈，提升附加值。

8】切實提升農業合作水準，保障兩國糧食安全。深化農產品貿易合作，在確保安全基礎上穩步擴大農產品相互准入，拓展農業領域投資合作。