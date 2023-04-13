此前外媒消息指出，歐盟預計於4月18日通過規模430億晶片法案。韓媒表示，台積電投資生產設施更加積極，歐洲設廠近乎成熟，已搶占市場有利地位，這使三星面臨更大的壓力。

韓國媒體BusinessKorea報導，台積電供應鏈夥伴已被要求提交設備、耗材等出貨至德國的報價，而之前台積電在美國設廠，也有類似提供文件的要求。此前台積電傳出已選定設廠位址，在德國半導體重鎮德勒斯登，市場預期，台積電的設廠項目已趨近成熟。

報導指出，隨著歐盟晶片法案可能在18日通過，台積電正式確認德國設廠是遲早的事。

美國、韓國、台灣和日本陸續出台相關法案，提振半導體競爭力，歐盟的半導體法案即將揭曉，市場觀察人士預測，台積電將在4月20日法說會上，提到關於德勒斯登設廠的細節。

報導稱，三星計畫2042年以前，在韓國龍仁市打造全球最大半導體聚落的計畫，相較下，台積電在生產設施的投資更加積極，預期三星將因此面臨更龐大的壓力。