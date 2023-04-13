中國大陸預計16日至18日在台灣以北設立禁航區，經我方抗議之後，禁航區設置縮短為16日上午實施27分鐘。對此，前空軍副司令張延廷12日就表示，中國大陸要「火力射擊」，甚至更斷言「中國大陸以後會常態性地在台灣周邊這樣做」，引發討論。

路透社12日引述消息人士報導大陸計畫於本月16至18日，對台灣北方劃設禁航區，我國防部稍早也證實此事。交通部稍早回應，中國民航部門11日以服務電報（SVC）通知我方，以「從事航太活動」為由，於本月16至18日每日9時至14時，於台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

張延廷12日在網路節目《少康戰情室》中表示，「中國大陸要火力射擊，很清楚，這一次是抵進台灣做火力射擊」，張延廷也直呼，「我們的飛機跟漁船一定要繞道，中國大陸已經公告，而且他提前三天公告，完全按照規定」。張延廷也坦言，「這個區域所有的輪船、漁船都不能進入，飛機也一樣，萬一進入蓓中國大陸打中的話，責任自負」，最後張延廷也斷言，「所以中國大陸以後會常態性地在台灣周邊這樣做」。