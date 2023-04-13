對不少人來說，成功「瘦身」是件值得慶祝的事，但對長輩而言恐怕並非如此。一項研究指出，年長者的體重下降，可能與早逝和死亡有關。該研究由澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）資深公衛和預防醫學研究員胡賽恩教授（Dr. Monira Hussain）主持，於10日發表在最新一期的《美國醫學會網路公開》期刊（JAMA Network Open）。

美國有線新聞網（CNN）報導，這項研究調查將近1萬7千位70歲以上的澳洲人，以及2千多位65歲以上的美國人，根據他們在2010至2014年間的體重變化進行分析。結果發現，年長者的體重即使只下降5%，也會增加死亡的風險，對男性而言尤其如此；反之，體重的增加與死亡並沒有太大關聯。

值得注意的是，這項研究排除了患有心血管疾病、失智症、身體失能等慢性病患者，只探討體重減輕對於「健康」年長者的影響。

胡賽恩教授表示，體重減輕「通常是因為發炎或賀爾蒙改變，導致食慾下降」，暗示身體存在著一些潛在的問題，像是癌症和失智症。

紐約西奈山醫療系統（Mount Sinai Health System）的臨床營養部主任赫爾佩林認為，體重改變也意味著生活方式發生變化：「導致老年人體重下降的主要原因之一是社會孤立。其他因素則包括財務緊繃、痛苦和不適。」她並未參與澳洲這項研究。

赫爾佩林提醒讀者，這類研究探討的是關聯性而非因果性。體重下降與死亡有關，但並不代表會導致死亡，反之亦然。對年長者來說，重要的是經常監測自己的體重變化，一旦發現異常就和醫生討論，才能及早發現並解決問題。