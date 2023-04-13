路透社12日引述消息人士報導，大陸計畫於16至18日對台灣北方劃設禁航區，我國防部也證實此事。交通部對此回應，經我方抗議後，禁航時間改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。媒體人謝寒冰在《盧秀芳辣晚報》節目中強調，最合理的解釋是本來就只有27分鐘，雖然還是有軍事威嚇的目的，但我國防部怕碰觸軍事敏感議題，所以就由交通部因為民航需求的關係去講，反過來說就是凸顯我們國防部失能，完全對老共沒輒。

「農委會跟陸委會都可以裁撤掉，以後留交通部就好了，交通部最厲害！」謝寒冰表示，但不解的是，假設中國大陸那邊真的認為演練的時間需要3天的話，怎麼可能因為你一通電話就縮成27分鐘？最合理的解釋是：本來就只有27分鐘！

謝寒冰指出，不管是試射飛彈也好、試射衛星也好，就算是留一些推進器可能會掉落到海面的時間，劃出一個範圍，那個時間都不會長，都是幾分鐘的事情，所以只要抓個20分鐘、30分鐘的空檔就已經非常夠了，有什麼必要劃成3天？

「所以我覺得，這個中間的訊息，有太多不盡不實！」謝寒冰強調，但是這個本身，還是有一個軍事威嚇的目的，就是告訴我們，解放軍目前已經具備了這樣的能力，那你台灣還要繼續這樣做嗎？特別是我們由交通部來回答這個問題，表示我們的國防部跟對方也不敢碰觸，因為如果由國防部出來回答，就會碰觸到軍事上的敏感議題，所以我們就由交通部，因為民航需求的關係去講。

謝寒冰提到，光是由這個事件反過來推，就更好笑了：前幾天他們在那邊演習的地點，是不是都在我們的防空識別區內？因為沒有牽涉到航線，所以我們的國防部就默不作聲了嗎？其實由這次交通部喊我好棒，一通電話就搞定老共，反過來就是說我們的國防部失能，完全對老共沒輒，其實這才是更嚴重的一個地方！