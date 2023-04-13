民進黨台北市議員王世堅將挑戰現任士林大同區立委何志偉，初選誰勝誰負引發熱議。前立委郭正亮12日在《大新聞大爆卦》強調，何志偉撒出大量宣傳車及各地陸軍掃街，已經豁開了，全面血流成河，因為這一區應該是通過初選，大概大選就可以當選，所以初選激烈程度超過大選。但文宣策略應該要縮小打擊面，何志偉團隊卻把黃承國、徐國勇，甚至英系都扯進來。但下禮拜才要做民調，這幾個很有實力的人都會出手。

「何志偉應該對他的文宣團隊打屁股啦！」郭正亮表示，第一個是他打王世堅，很難找到打點，所以他事實上是要打黃承國。就去說黃承國挺王世堅，王世堅以前也幫黃承國說過話，所以他就是要把你黑化。可是這裡面，徐國勇你也扯進來，甚至還扯到英系，所以真的不知道到底是在幫他還是在害他！結果徐國勇跳出來，說他一定告到底。黃承國也很不客氣，說他必然會反擊。

郭正亮提到，這樣就變成是，本來是王世堅跟你的選戰，現在變成是你去惹毛這兩位，都是有相當戰力的，黃承國當過8年的市黨部主委，而且直到今天對台北市黨部還是有相當大的影響力。所以這個文宣的策略完全錯誤，文宣的策略就是要縮小打擊面，變成針對王世堅，可是事實上並不是這樣的打法。

「我認為你惹毛了黃承國跟徐國勇，未來他們所做的反制動作，可能會使王世堅得到更多同情！」郭正亮強調，下禮拜才要做民調，中間還有好幾天，這幾個人都會出手，而且都是很有實力出手的。到時候會引起一些輿論上的反應，就看你何志偉要怎麼回應，這些是你的人。

郭正亮指出，當事人到目前倒是沒有看到互相攻擊，可是外圍的攻擊極多，這場初選真的是打到鋪天蓋地了。有人說，一天接到1通王世堅的語音拜訪，就會接到3通何志偉的語音拜訪。還有住在大同區的選民說，每天聽到何志偉的宣傳車聽到10個小時！就是1輛走了又有另外1輛在附近。

郭正亮直言，也看到何志偉的支持群在各地陸軍掃街，不是只有一個團，何志偉還要跑攤。坦白講，這個初選的激烈跟動員的程度，會超過大選！因為這一區對這兩位來講，應該都是通過初選，大概大選就可以當選，所以已經豁開了，已經是全面血流成河了！