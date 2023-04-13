不打擾是我的溫柔！有男子日前上廁所時，正要抽取滾桶架內的衛生紙時，驚見架內竟然躲藏著一隻「白額高腳蛛」俗稱喇牙，這隻蜘蛛便乖乖的趴附在衛生紙上，這樣驚悚的景象也讓她表示「為了不驚擾到它，我決定犧牲一條內褲！」；對此，網友也笑稱「你放棄了當超級英雄的機會」、「一直拉！把牠當倉鼠就好...」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，1處滾筒衛生紙架內，竟然藏著一隻蜘蛛，趴附在衛生紙上；而原PO也笑稱「為了不驚擾到它，我決定犧牲一條內褲！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這個...很...(我手毛都立起來了)」、「不打擾是我的溫柔」、「家裡沒蟑螂」、「你放棄了當超級英雄的機會」、「用內褲跟它換衛生紙啊」、「放出來可以吃小蟲小強」、「準備拿內褲用薰的？」、「敲一下牠就會跑了」、「一直拉！把牠當倉鼠就好...」、「其實把它拉出來，它自己會嚇到跑掉，不會咬人，不過走去別間可能就引發尖叫」、「這是益蟲，幫你吃蟑螂的」。