111學年度HBL高中籃賽女乙級8強決賽，北區複賽第二花蓮四維高中在關鍵一戰，在4名球員全場合飆9記三分彈，決勝期一波7比0攻勢打出氣勢，51比45力退擁有3名174公分起跳小長人的南區頭號種子澎湖馬公高中，四維高中2勝1敗排B組第二，拿到最後一張HBL女乙4強門票，繼105、106學年連兩季獲亞軍後，暌違4季、隊史3度晉4強。

HBL女乙A組新北莊敬高職、B組桃園市陽明高中在11日就率先確定4強到手，12日A組宜蘭高商先69比61力克高市小港高中，搶下小組第二及第3席4強，最後再是四維高中搶佔最後一席4強。

104學年高二替南湖拿下HBL女甲級亞軍的四維高中女籃隊教練柯安妮說：「我在109學年從佛光大學畢業後回花蓮，上季HBL女乙北區複賽前接下四維高中女籃隊兵符，可惜最後一場輸北市永春高中，無緣全國8強決賽，今年終於圓夢，不但前進8強也攻佔4強，但4強是球員自己打下的。」

四維柯宇欣2記三分球拿13分、12籃板「雙十」外帶6助攻，林玉玲3記三分球13分、7抄截，李昀臻、林芸心都進2球，各得8、6分。

柯宇欣來自自強國中，高一進四維，很快轉學到海星高中，沒多久又轉回四維，本季高二才打到球；林玉玲則出身JHBL乙級球隊秀林國中，最特別的是林芸心，玉里國中一年級打排球，主打位置是舉球員，但國二那年退出排球得，最後2年都沒再打球，畢業後考進四維，開始接觸籃球，因為有排球運動的底子，出手投籃仍有「托、舉」動作，自成一格的動作準頭卻不差，已是全隊第一射手，她透露，之前在其他盃賽有過單場進7球紀錄。

兩支分組第一的莊敬和桃市陽明也都分別擊敗對手，莊敬80比60擊敗彰化田中，從預賽、複賽到決賽3個階段合計已經12連勝，桃市陽明55比39贏屏東高工。

大會13、14日將進行1到4名、5到8名的循環決賽，8強決賽階段第一輪同組隊伍交手過的成績保留，因此莊敬、桃市陽明各帶著1勝晉級4強，四維、宜商則各帶著1敗打4強賽。