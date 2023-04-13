人際關係的經營，不論是學生時期或出社會都非常重要。就有一名女網友表示，自己以前太過害羞，不太敢說話，隨著逐漸長大，開始變得外向，但人緣卻反而因此變差，讓她百思不得其解，甚至思考是不是要變回內向的自己。

女網友在Dcard發文「變外向人緣反而變差」，自己從小慢熟又被動，到新環境更是害羞到不敢說話，但在當時會有很多人主動釋出善意，找她聊天，因此社交倒也算順利。

但隨著年齡逐漸增長，自己也漸漸改善內向性格，認為若以前沒那麼害羞，還可以交更多朋友，不少人也稱讚她變得活潑許多，然而人緣卻沒有隨之增長，她發現，雖然認識的人變多，但都僅是表面功夫，自己主動卻一直熱臉貼冷屁股。原PO強調，自己從沒亂開玩笑，很尊重人，實在不知為何會這樣，難道要變回那個害羞的自己？

文章貼出後引起討論，不少人直接點破關鍵，直言學生時期與出社會後的社交是完全不同的：「愈長大之後，社交很容易停在表面，能交心的朋友真的不多」、「單純世風日下，然後妳長大了」、「交朋友跟社交是兩碼子事，有些很會社交的人，其實也沒有很想要朋友，只是想要人脈，對自己有幫助而已」。

部分網友則認為，大家都變忙碌，很難跟陌生人建立關係：「目前大學畢業5年，感受到朋友交情越來越淡，但也提不起勁社交，開始隨遇而安」、「有時候是剛好沒遇到頻率對的人」、「妳可能覺得等別人來親近妳比較輕鬆，實際上只是那些人剛好喜歡妳而已，如今角色對調，就像本來都是被追的變成倒追別人，心裡難免有落差」、「建議還是做自己，真的不要想太多」。