為實現醫療平權目標，屏東縣政府在麟洛運動公園基地開發「屏東縣健康產業園區」，並招商引進義联集團醫療、產業資源，總投資金額約170億元，為屏東有史以來最高金額投資案。園區內產業一用地興建屏東義大醫院，將於114年5月營運，產業二用地導入義大世界經驗，預計規劃觀光飯店、商場等設施，可望創造3000個就業機會，也為區域房市帶來加值效果。

圖說：屏東義大醫院完工後，可縮短至少30分鐘救護車程，改善屏東就醫可近性及醫療品質。(屏東縣政府提供)

為活化公有土地以及因應人口老化問題，屏東縣府成立「屏東縣健康產業園區」，為全台首創在非都市型土地結合醫療長照與休閒照護，園區佔地23公頃，由義联集團取得土地後，分為產業一與產業二用地2階段開發。

屏東縣地政處長陳錦屏說，產業一用地建有醫療大樓、產後護理之家暨宿舍大樓，其中醫療大樓為地上13樓大樓，朝區域級以上教學醫院規劃，並設置院中院，目前正在申請兒童醫院設立，完工後引入急重症醫療資源、落實醫療服務在地化，可縮短至少30分鐘救護車程，改善屏東就醫可近性及醫療品質。

產業二用地根據《醫療服務園區各種用地用途及使用規範辦法》規定，允許設置休閒娛樂、金融、旅館等支援醫療園區需求設施，將導入義大世界經驗，帶動周邊產業發展。

陳錦屏說，醫療園區投資金額約90億元，預計114年5月完工啟用；產業用地二投資金額約54億元，項目包括觀光飯店、商場等，預計114年12月全區開園，加上當初土地標售金額26億元，總投資金額約170億元，堪稱屏東史上最大投資案，未來可望打造為屏東副都心，完工後將提供3000個工作機會。

健康產業園區鄰近國道3號麟洛交流道，以及台1線等主要幹線，聯外交通便利，受惠未來人口紅利，帶動周邊房市發展。麟洛在地代銷業者分析，產業園區設立後，對周邊鄰近的區域例如麟洛、長治、萬丹、內埔等區域都有正向效益，特別是麟洛，區域位置位於產業園區跟屏東市區的中心點，車程皆各5分鐘可達，讓房市後勢發展效益可期。

圖說：健康產業園區設立，對周邊如麟洛、長治、萬丹、內埔等區域都有正向效益。(屏東縣政府提供)

業者分析，麟洛以往推案量不多，近年受公共、產業建設利多加持，加上直接銜接屏東市，吸引深耕屏東30多年的萬吉建設機構，以及奕宸建設、小東建設、信和樂建設、三仁建設等多家建商推案，區域價格也穩定成長。目前區域推案以華廈與透天別墅為主，華廈近期房價多落在22~26萬元間，隨屏東市已出現3字頭新屋成交價，買氣逐漸外溢，預估未來麟洛房價可望縮小與屏東市區的差距。(記者張雅雲/屏東報導)