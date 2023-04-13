KIRE日前開唱，許多女粉絲大膽丟內衣上台。（H.A.L.O. Music提供）

KIRE日前舉辦演唱會，在台上與女粉絲親密互動。（H.A.L.O. Music提供）

新人KIRE凱爾曾與孫盛希、吳思賢合作，並曾為楊丞琳、郭書瑤、陳立農寫歌，擁豐富創作經驗，日前於台北NUZONE舉辦個人首場演唱會「IKARUS 伊卡洛斯」，在台上大秀六塊肌身材，讓現場女粉絲為之瘋狂先暴動紛紛把性感內衣甚至內褲丟上台，讓身陷內衣溫柔鄉的他頓時成「胸罩富翁」。

他當天玩興大開，而為了「回報」粉絲丟內衣示愛，KIRE特別在演唱會節目中安排幸運歌迷上台玩遊戲親密互動，只見兩人在台上玩嗨不時又摟又抱，KIRE還讓女粉絲直接跨坐在他身上，讓人看了臉紅心跳，與粉絲玩起「色色遊戲」。

他也笑說：「國外有許多歌手像是Janet Jackson、Chris Brown、Ginuwine等都藉著煽情舞蹈跟粉絲互動，主要目的就是讓粉絲開心，粉絲不尷尬的話我就不會尷尬，還好現場氣氛超嗨！」更自曝家中還有個「粉絲內衣櫃」，把這些「禮物」當成珍貴替的他笑說：「我其實很怕我家人覺得我有什麼怪癖！」

KIRE邀來好友孫盛希、小樂吳思賢、陳信維CUZY、栗子Lizi 、David 蕭、桃子A1J、元宇炘XINA共七位嘉賓輪番助陣。安可出場的孫盛希與KIRE跳起性感雙人舞掀全場高潮，兩人先前就因合拍MV化學火花四射曾讓粉絲喊「請原地在一起！」