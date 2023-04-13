法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天造訪荷蘭時表示，法國對台灣問題的立場沒有改變，在台灣議題方面他支持「維持現狀」。

法新社報導，馬克宏在荷蘭進行國是訪問，於阿姆斯特丹舉行的記者會上指出：「身為（美國）盟友，不意味著要成為附庸…並不意味著我們不能為自身權利作考量。」

但馬克宏也指稱，法國在台灣問題方面支持維持現狀，並且尋求和平解決問題。

此前，馬克宏曾在造訪中國後於受訪時表示，歐洲不該捲入台海衝突，也不該成為美國附庸。此言一出遭致各界抨擊。（譯者：陳正健）1120413