陳玟臻與澳洲先生及友人一起與許多音樂人交流互動。（小島大歌工作室提供）

台灣女孩 BaoBa 陳玟臻在2013年自全球60萬人中脫穎而出，入圍澳洲「世界最棒工作」，她在十年前於澳洲最具代表性的自然地景烏魯魯前面舉牌「十萬個讚，讓世界看見台灣」，獲得55萬粉絲支持；如今 BaoBao 將以南島音樂串連計畫小島大歌發起人身份與來自五國七位南島藝術家於國家音樂廳開唱。

她近日在國家音樂廳前舉牌，寫上「10年過後，世界看見台灣了」呼應十年前的創舉，同時邀請當年支持這項理念的民眾一同現場感受小島大歌風靡全球的魅力。

BaoBao 回顧 2013 年參與澳洲觀光局主辦的「世界最棒工作」活動，與來自 196 個國家的參賽者共同競爭：「當時發願將不會放棄任何一個讓世界看見台灣的機會，而在因為舉牌照片獲得55萬網友響應一炮而紅之後，我和澳洲的先生到了南太平洋的萬那杜拍攝，當地長老看著我，說，我的祖先來自台灣！」

來自台灣網友的支持燃起 BaoBao 想要貫徹初心讓世界看見台灣的決心，也因為萬那杜長老這句話，發現太平洋、印度洋上的島嶼文化，也就是眾人稱的南島文化，其實起源自台灣原住民； BaoBao和澳洲音樂製作人Tim 辭去工作，發起了用音樂重新串連台灣和南島島嶼的計畫「小島大歌」，BaoBao 說，「台灣不只是一個亞洲的國家，台灣是兩大洋海洋文化的起源地，台灣給了世界一個很重要的禮物。」