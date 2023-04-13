111學年度HBL高中籃賽男乙級8強決賽首輪，隊史首度闖晉8強的台中二中，12日靠來自崇倫、神岡、豐陽等台中各國中甲、乙級名校的球員通力合作，其中陳子瑋三分球11投中5飆生涯新高33分、5助攻帶領，78比54擊敗外島黑馬金門農工，2勝1敗排A組第二，成功入列4強，繼11日提前晉級的宜蘭慧燈高中、北市建中、高師附中後，隊史首度4強，再創新猷。

台中二中上半場38比33領先金門農工，第3節透過28比10攻勢擺脫糾纏，最終24分之差勝出，台中二中陳子瑋飆分外，劉睿凱14分也功在晉級。金門農工以吳晨恩19分最多，但落敗後退居A組第3，無緣隊史首次HBL男乙4強，只能打5至8排名賽，但帶著1勝優勢。

尋求2連霸的建中，高三「雙箭頭」王中漢21分、17籃板、12抄截「大三元」外帶4助攻，生涯第二次大三元，加上有「氣象達人」爸媽陳怡良、伍婉華繼續現場加持的射手陳浩，三分球13投中5飆25分、12籃板，締造個人生涯新高，兩人聯手助建中開局就壓著對手打，一度45比18領先27分，最終77比59擊敗上季亞軍、南區第1種子高師附中，3連勝B組第一。

4強賽且因決賽階段首輪分組循環賽晉級隊伍交手成績保留至4強最終排名賽的循環賽，等同建中帶著1勝、且勝分達18晉決賽，高師附中則是吞敗後不但預賽、複賽到決賽的13連勝喊卡，還帶1敗及負18分進入1到4名決賽，相對不利。

A組第1慧燈高中帶著1勝優勢打1到4名排名賽，分組第2台中一中則帶1敗。