路透社報導，根據在網路上公布的大量文件，在烏克蘭戰場上，俄烏雙方已有多達35萬4000名軍人喪生或受傷，這場戰事正朝長期衝突發展，可能持續到2023年以後。

路透社指出，這些資料據稱是美國情報文件，起來像是美國對於俄烏戰爭的秘密評估，以及美國針對盟友的若干情蒐活動，如果這些文件屬實，將能罕見地一窺華府如何評估這場戰事。

路透社尚無法獨立核實這些文件的真實性，俄烏在內等部分國家也質疑這些文件是否真實，美國官員指稱，其中一些文件似乎已被篡改。

在這些文件中，有一份日期為2023年2月23日的評估，標題為「頓巴斯（Donbas）地區之戰可能在整個2023 年陷入僵局」。這份評估指出，俄羅斯可能無法在今年奪取烏東頓巴斯地區。

根據美國國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）整理的評估，俄羅斯總傷亡人數為18萬9500至22萬3000人，其中有3萬5500至4萬3000人陣亡，有15萬4000至18萬人受傷。

此外，根據標題為「俄羅斯/烏克蘭-評估戰鬥可持續性和消耗」的文件．烏克蘭總傷亡人數為12萬4500至13萬1000人，其中有1萬5500人至1萬7500人陣亡，10萬9000至11萬3500人受傷。

路透社指出，這些數字比俄國或烏克蘭當局公佈的任何傷亡人數多出約10倍。（譯者：陳正健）1120413