美國德州發生一起兒童失蹤案，一名肢體和發育方面患有殘疾的6歲男童諾艾爾（Noel Rodriguez-Alvarez）去年11月失蹤，不過就在男童失蹤後，母親居然是帶著其他子女飛往印度，有消息指她和新婚丈夫在出國前，曾在租屋處庭院用水泥砌造一個露台，警方懷疑男童可能遭母親藏屍，目前正在開挖尋找線索。

美國6歲男童諾艾爾失蹤數月，母親出國前曾花錢打造庭院露台，警方認為此舉很可疑。

根據《紐約郵報》和《福斯新聞》等美媒報導，這起發生在德州沃思堡（Fort Worth）南部市鎮的失蹤案，根據艾弗曼鎮（Everman）警察局長史賓塞（Craig Spencer）6日在記者會上表示，諾艾爾的親戚最後一次見到男童是在去年10月， 與此同時，辛蒂（Cindy Rodriguez-Singh）和新婚丈夫艾許迪普（Arshdeep Singh）在3月22日時帶著6名子女搭機飛往印度。

警方人員切開水泥地並挖掘底下土壤。

史賓塞表示，辛蒂去年11月初就替全家大小申請了護照卻獨缺諾艾爾，辛蒂甚至對家人表示，她已經把諾艾爾賣掉了，而親戚們也都知道辛蒂虐待並忽視諾艾爾，她曾說諾艾爾「被邪靈、惡魔附身」會傷害他的兄弟姊妹。警方根據目前掌握的證據來看，「諾艾爾可能已經死亡」，警方目前依遺棄與危害兒童等罪嫌，對辛蒂和艾許迪普發布重罪逮捕令。

警方人員切開水泥地並挖掘底下土壤。

根據艾弗曼警方還表示，辛蒂買下一個露台並於3月花錢雇用承包商以水泥砌造完工，讓人起疑的是，「這棟房子不是她的。我們覺得很奇怪，她為何要把自己的錢花在建造別人家的庭院，尤其是這樣又大又精緻的露台」，警方4月初曾將露台地面切開，連夜挖掘下方土壤，卻沒有找到遺體。

不過據房產所有人帕森（Charles Parson）強調，水泥是諾艾爾失蹤數月後才澆灌的，不可能埋著屍體，搜索小組10日派出專門尋找遺體的搜救犬，牠們聞到了地毯和露台下的表層土壤有人類遺骸的氣味，對此，警方表示，這塊地毯曾在露台完工前，臨時被鋪放在土壤表面上，但目前還不能確定搜救犬聞到的氣味是否就是失蹤的諾艾爾，目前警方和德州民間搜救組織TEXSAR合作，在諾艾爾和家人住處附近樹林展開搜索。

美國6歲男童諾艾爾失蹤數月，母親出國前曾花錢打造庭院露台，警方認為此舉很可疑。 （圖／翻攝自推特）

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