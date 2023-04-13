2024年總統大選箭在弦上，距離投票不到1年的時間，驚傳「天下第一檢」、台北地檢署檢察長林邦樑即將打包走人，對於林邦樑為何去職，黨政界和法界傳言不斷，直指與九合一大選有關，至於北檢檢察長一職未來由誰接任，外界相當好奇，而林邦樑下一站是哪裡，一樣備受關注。

不少黨政界及法界人士認為，林邦樑此刻去職與民眾黨新竹市長高虹安案脫不了關係，國民黨立委游毓蘭即指出，高虹安競選期間被控貪污案，因為台北地檢署檢察長林邦樑「配合度不高」，所以近期將調職。有法界人士進一步指出，相較於九合一大選前，宜蘭地檢署和廉政署敲鑼打鼓偵辦宜蘭縣長林姿妙貪瀆案，媒體還多次登載只有專案人員才看得到的卷證資料，但北檢偵辦高虹安等黨政高層重視的案件時，似乎少了上窮碧落下黃泉的「狠勁」，因此林邦樑去職並不意外。

北檢檢察長林邦樑受到基層檢察官愛戴，許多檢察官不希望他去職。（圖／報系資料照）

對此，法務部政務次長蔡碧仲在立法院司法及法制委員會答詢時否認，聲稱都是傳聞，因各級檢察署檢察長有出缺，法務部於3月31日剛受理檢察官報名完，目前都還沒有開會，還不知道哪個檢察長會調動，「這次調動是基於正常職務輪替，並非哪個人的配合度問題而調動！」儘管法務部高層否認，不過檢察官人事審議委員會的民選委員最快今（13日）晚間投票宣布檢察長人選的入圍名單，法務部長蔡清祥4月21日公布檢察長異動人選，屆時將真相大白。

北檢檢察長林邦樑如果真的去職後，一般認為檯面上最有資格繼任人選包括：廉政署長莊榮松、調查局長王俊力和法務部常務次長林錦村，不過莊、王兩人都未報名角逐檢察長，依法務部內規，兩人不具參選資格，因此繼任人選似以司法官訓練所28期的林錦村可能性較大。主要原因除了林錦村是老北檢，當過北檢襄閱主任檢察官，還歷任屏東、台南地檢署檢察長，在資歷、期別上都夠格。另外，林是現任常務次長，慣例上應先獲法務部長首肯才會報名，這也是林呼聲較高的原因，另外，高雄高分檢檢察長費玲玲、花蓮高分檢檢察長洪培根，也被認為有機會。

國民黨立委游毓蘭在立院質詢時指出，林邦樑因指揮偵辦高虹安貪污案不力，可能調職，但法務部否認。（圖／報系資料照）

至於林邦樑卸任北檢檢察長後的去處則有數種可能性，一是讓身為台中人的他回到故鄉擔任台中高分檢檢察長，更好的缺則是循前司法官學院院長蔡碧玉的路，卸任北檢檢察長後接任院長。現任司法官學院院長柯麗鈴是曾任內政、教育兩部長葉俊榮之妻，她獲法務部推薦為大法官後，被外界認為是獲得總統蔡英文提名、任命大法官的熱門人選，因此如果林去接任柯的院長職務也相當合理。

林邦樑較差的缺則是改接林錦村職務、擔任法務部常務次長，但如調到最高檢察署當檢察官，他應該也能接受。有法界人士認為，萬一林邦樑4月21日後未能有好出路，恐怕就坐實他真的因為高虹案「辦事不力」才遭罷黜，至於最後如何安排，正考驗法務部長蔡清祥的智慧。

林邦樑是司法官學院26期結業，台大法律系學士、台北大學法研所碩士，曾擔任金門高分檢檢察長、南投地檢署檢察長、法務部檢察司司長、高檢署及北檢的襄閱主任檢察官等，學經歷完整。林邦樑擔任北檢檢察官時，曾處理台開內線交易案、太電掏空案，調升高檢後，曾是前總統馬英九特別費案的到庭論告檢察官之一。基層檢察官多認為他為人溫和有禮，起訴品質把關嚴謹，是暖男型的長官。

法務部常務次長林錦村被認為是接任北檢檢察長的熱門人選。林的座位前方為高檢署檢察長張斗輝。（圖／報系資料照）

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