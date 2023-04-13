法務部長蔡清祥3月14日利用一、二審檢察長會議、及與國防部舉行業務聯繫會議機會，率領全國檢察長南下屏東觀摩國軍演訓，在火光四射及轟隆隆槍砲聲下，對長年運籌帷幄打擊犯罪的檢察長來說，真是十足震撼，不過4天後還有一件事讓全國檢察長更SHOCK，就是法務部在3月18日發布新聞稿，宣布檢察長將有4到6個缺額，由於蔡清祥未在檢察長會議時露出口風，因此消息發布後，對檢察界無異是枚震撼彈，驚嚇程度遠高於國軍演訓的槍砲聲。

根據法務部新聞稿，行政執行署署長林慶宗署長將於今年8月達司法行政人員屆齡退休年齡65歲，依《法官法》規定須於3個月前回任檢察官，加上台中高分檢檢察長張清雲將於今年10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限，而國際及兩岸法律司、保護司等2司長長期出缺，因此將一併調整人事。不過法務部新聞稿「漏掉了」法律事務司，因為時任司長鍾瑞蘭已被內定為行政院消費者保護處處長，因此事實上共有國際及兩岸法律司、保護司、法律事務司等3位司長開缺。

消息出爐後，在3月31日報名、接受推薦截止前，共有21人參加角逐，其中包括常務次長林錦村、主任秘書顏迺偉、檢察司長黃謀信、法制司長黃玉垣、綜合規劃司長王文德、保護司副司長陳佳秀，如果再加上國際及兩岸法律司、保護司、法律事務司等3位司長職缺，形同常務次長、主秘及底下5位司長或副司長可能在同一時間換血，創下司法史紀錄。

法務部檢察司長黃謀信在3月31日檢察長異動報名截止前一刻，遞交意願書，他能否順利外派檢察長，檢察界都相當關心。（圖／報系資料照）

一般認為林錦村外放擔任台北地檢署或二審檢察長的機率頗高，而被法務部長蔡清祥視為肱骨重臣的顏迺偉，則可能與士林地檢署檢察長繆卓然職務對調。繆、顏兩人在蔡清祥擔任士檢檢察長期間，都當過襄閱主任檢察官，彼此與蔡有強烈信任關係，因此如果繆、顏兩人職務對調，並不讓外界意外。

至於在3月31日報名截止前一刻，才遞交意願書的檢察司長黃謀信，則為這次檢察長人事異動投下震撼彈，由於黃是司法官訓練所33期結業，期別不算高，但他歷練完整，還具有政大法律博士學位，且曾任台北地檢署襄閱檢察主任檢察官、台中、屏東、澎湖等地檢署檢察長，該如何替黃調整適當職務，可能要讓蔡清祥傷腦筋了。

另外，近來轄區頻傳重大刑案的台南地檢署檢察長葉淑文，在破獲88槍擊案後，也傳出葉有倦勤之意，爭取其他司法行政職務的消息，一般認為她有機會接任行政執行署署長一職，由於她人脈能量不可小覷，最後是否能如願，外界都很關注。

據了解，爭取檢察長職務的競爭激烈程度不下於民間選舉，目前已傳出寄送黑函、請客吃飯聯絡感情等情事，根據以往慣例，被寫黑函者就算已獲提名為檢察長候選人，通常被法務部長蔡清祥圈選為檢察長的機率很小，這是否意味寫黑函確實有效？引發檢察界不少想像空間。

台南地檢署檢察長葉淑文以侍親為由，希望調整職務。（圖／報系資料照）

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