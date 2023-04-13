台南市鹽行國中重劃區4月8日凌晨發生一起槍擊案，自稱是道上兄弟「囝仔昌」外甥的28歲徐姓男子，與敵對人馬相約談判，雙方爆發激烈衝突，慘遭28歲林姓男子開槍打中左胸，當場吐血倒地，林男等人將他丟包安南醫院，最終仍不治身亡，徐男家屬懷疑幕後有「藏鏡人」指使，希望檢警查明真相，還傳出徐男親友私下打探放話，要對方「給個交代」，南台灣恐因這場命案掀起腥風血雨。

這起槍殺事件牽扯到因2014年「斷掌事件」名噪江湖的「囝仔昌」劉子賢，「囝仔昌」4月6日凌晨駕車在國道3號彰化段自撞護欄翻覆身亡，沒兩天就有自稱他外甥的徐男遭人槍擊斃命，還跟當年「囝仔昌」被丟包醫院如出一轍，諸多巧合引發聯想。

警方調查發現，徐男和「囝仔昌」劉子賢並無血緣關係，家屬也說兩人並不熟識，根據消息人士透露，其實徐男真正熟識的是「囝仔昌」身邊小弟，但生前總愛自稱「囝仔昌」外甥來說嘴「靠勢」，據傳因此得罪不少人，現在沒了「囝仔昌」當保護傘，疑似被設局「處理」，令人感嘆「歹路不可行」。

據悉，徐男年輕時逞凶鬥狠，未成年時就曾經在國中校園前帶頭聚眾鬥毆，最後造成1名學生死亡，出社會後仍是「浪流連」，並沒有穩定工作，據悉他與綽號「小峰」的槍手林男其實早就認識，雙方還曾經一起跟過從事地下放款、暴力討債的道上兄弟「小古」，負責網路PO文或出面威嚇要求債務人還款的工作。雖然2人「系出同門」，但年輕人「不講武德」、有利可圖就「換大哥」也是家常便飯，後來各走各路，沒想到最後竟從同事變仇人。

台南永康鹽行國中重劃區人煙稀少、無監視器，成了治安死角，槍手林姓男子與同夥（右圖）在此開槍打死徐姓男子。（圖／CTWANT合成）

徐男後來會與「囝仔昌」扯上關係，其實是因為地緣關係，其母與「囝仔昌」僅有數面之緣，雖談不上認識，因年紀差距而彼此敬稱「姊弟」，後續才會有「甥舅」說法傳出，徐男在外打著「囝仔昌」外甥名號，也是一種「走跳」方式，卻也因此得罪人，去年6月間在台南市區遭人持棍棒、鈍器圍毆，差點沒命，家人打算提告，但徐男僅說知道是誰指使，「要自己討回來」。

徐男得知「小峰」與指使者有關，曾多次透過通訊軟體互嗆，事發前數日徐男曾經到「小峰」住家前堵人，雙方嫌隙更深，恰好「囝仔昌」又車禍身故，對方更無忌憚，言語中不斷挑釁徐男，嗆聲「不是你、就是我下去陪『囝仔昌』」，加上徐男身邊疑似有人搧風點火，才趕赴這場死亡之約。

徐男原本與女友搭高鐵北上桃園訪友，被挑起情緒後搭乘友人轎車連夜趕回台南，雙方都有「烙人」，起碼來了7部車，先在永康交流道附近的家具行碰頭，再轉移到附近的重劃區，那裡半夜人車稀少，又沒有監視器，是個談判好所在。

徐男中槍後被仇家林男等人開車押走，途中發現徐男狀況不對，將他丟包安南醫院。（圖／翻攝照片）

兩派人馬見面後衝突一觸即發，林男先聲奪人開槍，幾乎把彈匣打光，然而改造槍枝性能差，還有多發子彈未擊發落地，但其中致命一槍就打在徐男身上，他癱軟坐地上、口吐鮮血，女友想將他拉走就醫，遭林男制止並強押帶走，還嗆「上面有交代」，後來發現徐男沒了氣息，才將他丟包醫院，事件就此曝光。

案發後警方循線追查，掌握槍手林男及同車人士身分，開出拘票準備逮人，不過林男等人透過民代，4月8日晚間向警方投案，供稱只是「要教訓一下」，還向檢警「裝可憐」，說自己孩子才剛出生，不會輕易做傻事，但對於行凶動機與槍枝來源等案情卻避重就輕，雖然案件偵破，仍有許多疑點尚未釐清，檢警將再深入追查。

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