前職棒投手、台北市議員黃平洋不見的那一個銅爐，在臉書被人拿出來拍賣（本報資料照片）

前年梁姓男子被控透過臉書以73萬元賣「黃平洋的銅爐」，他找黃姓友人與買家陳姓情侶見面後，搶走73萬元現金，台灣高等法院駁回檢方上訴，認為監視器沒看到黃男搶奪，且陳也沒追逐、呼救，也無法證明73萬元被搶，判梁及黃無罪。可上訴。

檢方起訴指控，梁男在2021年7月10日，以臉書帳號張貼要賣「黃平洋的銅爐」的廣告，陳姓情侶見此廣告後與梁聯絡，雙方相約於同年7月21日晚間8點，在宜蘭縣境內以新台幣73萬元之價格為該銅爐之交易。

梁開車搭載黃男到達約定地點礁溪交流道後，要求陳姓情侶出示購買銅爐所需之現金，他們看到牛皮紙袋內裝有大量現金後，又稱銅爐放在附近朋友家，要到朋友家拿取銅爐，趁機搶奪該裝有73萬元現金之牛皮紙袋後逃逸

一審及二審勘驗現場監視器錄影光碟，全程未見梁及黃有施以何不法腕力或趁陳姓情侶不備而奪取之情事，黃拿取牛皮紙袋後，猶以一般速度徒步走回車上，陳仍站立原地，未上前追逐取回交付之物品，況且陳交付之物品究竟是否為現金73萬元也無法認定，判梁及黃無罪。