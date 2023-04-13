一名女網友分享，她最喜歡和伴侶的肢體接觸是抱抱，因為會有種很安心的感覺，很好奇大家的看法，因此想做一個情侶最喜歡的肢體接觸的調查，結果發現許多人直接留言喊抱抱+1，不少人坦言抱抱真的很舒服，絕對是榜首。

一名女網友近日在Dcard上發起「情侶肢體接觸調查」，想知道情侶之間最喜歡的肢體接觸是什麼，選項包括抱抱、親額頭、舌吻、親一下、牽手、摟腰、搭肩和勾手，或是有其他的肢體接觸也可以留言討論。

原PO透露，她個人超愛抱抱，從最一開始會張開手討抱，後來進階到男友直接變成她的「懶人沙發」，被抱在懷裡面就開始想睡覺，簡單來說就是抱抱會有一種很安心的感覺，不知道大家會不會這樣？

貼文引起網友討論，不少人笑說「抱抱」絕對是榜首。「超愛抱抱的，尤其是抱睡」、「抱抱，我真的是抱抱狂魔」、「我超愛抱抱，原本覺得自己是抱抱怪，結果男友比我更喜歡抱抱，可以邊聊天邊抱著我十幾二十分鐘的那種」、「抱抱會分泌多巴胺讓人很開心」、「第一絕對是抱抱！很安心的感覺」。

另有網友分享其他選項說，「摸頭也超心動，有種被好好愛著的感覺」、「吸男友的味道」、「拍屁股」、「狂吸對方」、「喜歡吸男友，因為男友真的太香了」、「摸頭和舔耳朵」、「埋脖子跟舔耳朵」。