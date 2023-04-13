肌肉量隨著年齡增長而減少，40歲以後大約每10年減少8％，70歲起每10年約減少15％。骨科醫師嚴可倫提醒，若出現行動遲緩、握力下降、經常跌倒及體重減輕，就要留意是否為肌少症；想預防肌少症，平時要養成運動習慣，他最推薦「深蹲」，能有效鍛鍊大腿、臀部，且隨時隨地都能做。

嚴可倫在臉書發文指出，深蹲是一個非常好的運動，不僅能夠有效鍛鍊到大腿和臀部的肌肉，而且隨時隨地都可以做；不論想強化腿部力量避免跌倒，或是想進一步練出好身材，深蹲一定是必學的動作。

嚴可倫分享正確姿勢，首先雙腳與肩同寬，腳尖稍微向外轉，雙手可以放在臀部、胸前合十或伸直向前；腰背挺直，先向下蹲，讓臀部向後伸出，同時讓大腿與地面平行或稍微低於地面，再慢慢回到起始位置。他建議每周選個2至3天，一天做3、4組，一組做15至20下。

深蹲要注意避免受傷，嚴可倫提醒，在下蹲的過程中，膝蓋不要超過腳尖，以免傷害到膝蓋，同時保持腰背挺直，不要彎曲或過度伸展；在下蹲的過程中要保持平穩，不要左右搖晃或擺動身體。他表示，如果能持續做好這個動作，一定可以練出強壯的大腿和臀部肌肉。