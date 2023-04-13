娛樂圈「爺孫戀」的感情總是特別令人關注，而86歲男星謝賢自從離婚後便與小他49歲女友CoCo高調交往，熱戀時期常被拍到兩人當街擁抱、熱吻，甚至還一度傳出又有愛的結晶，被譽為「爺孫戀」先驅，兩人交往12年，最終還是以分手收場，原因也隨之曝光。

謝賢過去與甄珍有過一段婚姻，離婚後與狄波拉再婚，並生下謝霆鋒與謝婷婷，然而第二段婚姻只維持了16年後告吹，風流的謝賢後來高調和21歲嫩女友CoCo高調交往，愛得火熱的兩人常常被拍到當街擁抱熱吻，甚至還一度傳出又有愛的結晶，對此，兒子謝霆鋒回應：「有叫妹妹去問，結果爸爸送了兩句粗話給我『黐X線』（罵人腦子有病之意），那我跟爸爸的回應一樣。」

雖然謝賢和coco兩人感情甜蜜，讓外界認為這會是謝賢最後一段戀情，甚至coco還有可能成為謝霆鋒後媽，然而2018年時，謝賢還是與coco分手了，此事爆出後，大家紛紛感嘆coco蹉跎了12年的青春。

據了解，謝賢為了補償coco這12年的陪伴，給了她2000萬分手費，而分手後的coco也拿著這邊費用，時不時與閨蜜旅遊、消費名牌，日子過得十分愜意，而謝賢也透露分手原因，直言自己力不從心，因此不想再耽誤對方，希望她能找一個好男人嫁了，令人唏噓不已。