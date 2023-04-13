美食外送平台叫餐相當方便，一名女網友表示，近日在中午經過北一女中門口，發現校門旁的電話亭被放滿一袋又一袋的外送，遠遠看就像是垃圾般，她說「這些都是學生一整天的動力來源」，她將圖文PO上網後卻引發網友質疑，「學校不會設置外送區嗎？」對此校方說，已在校內勸導「美食不落地」，提醒學生務必與外送員面交。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，10日接近中午時間，北一女中外的電話亭內，放了好幾袋物品，多到占滿整個電話亭，遠看就像垃圾般。事實上，這些都是女學生利用外送平台叫的外送，「不要誤會，那些不是垃圾，是學生一整天的動力來源。」

圖文曝光，引發逾2千人爭議，「學校不會設置外送區嗎？」、「不是有開放外送，還是疫情關係禁止」、「就直接把桌椅設置在一進校門內警衛室旁就解決問題了，外送員能把東西放在門口」、「現在很多學校都有放外送桌了，讓外送員能把餐點在桌上給學生，下課時領取」、「學校可以弄家長接送區，但不願意弄外送放置區」。

對此北一女表示，校內已開始勸導「美食不落地」，提醒學生務必與外送員面交，學生必須換證才能外出取餐，過去1輪只開放10人，現在調整成1輪20人加快取餐速度，也已跟學生宣導外送備註欄須填寫「餐點請面交，美食勿落地」，會派專人在校門口周邊管制，提醒外送員勿將餐點放置在地面。