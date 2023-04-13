法國參議院12日下午進行每週例行的政府時事質詢時段，兩位議員分別就馬克宏（Emmanuel Macron）「歐洲不應因台灣捲入與中衝突，不應為美國附庸」發言質詢。

外交國防軍事委員會副主席、中間聯盟（UC）議員西戈洛提（Olivier Cigolotti）首先發問。

他引用馬克宏爭議訪談中一段話，「最糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」，指出馬克宏在北京史無前例軍演前夕的這番言論引發國際怒火。

西戈洛提說：「當台灣面臨中國極度施壓之際，我們對總統這番笨拙、甚至相當有害的言論感到遺憾。」

馬克宏將歐洲定位在美國和中國之間的「第三條路」，然而西戈洛提認為，法國的外交立場因此顯得從未如此的模糊，「這樣的搖擺不定顯然不為其他歐洲國家所理解，其中有些在保護與嚇阻策略上已選擇與美國同盟」。

他說，在俄烏戰爭持續進行時發出這樣的聲明令人質疑，尤其與許多歐洲國家都仰賴歐盟與美國之間強化合作來終止這場戰爭，「這樣不協調的聲音只會削弱我們的力量」。

西戈洛提要求政府澄清對台灣的模糊立場，並詢問要如何在不傷害與美國的重要夥伴關係的前提下推進歐洲自主。

由於外交部長正陪同馬克宏在荷蘭進行國是訪問，因此政府發言人維宏（Olivier Véran）代答表示，法國的亞洲立場一致不變。

維宏重申法國沒有在中國與美國之間保持等距關係，「歐中關係的原則於2019年清楚界定：夥伴、經濟競爭、體制敵手」，但也要避免陣營之間的對峙局勢。

他接著強調：「在台灣議題上，我們反對所有片面改變現狀的行動，特別是以武力改變，這是法國清晰且不變的立場。」

維宏說，在法國「一中政策」框架下，法國和台灣在許多領域上密切合作。面對區域衝突，歐洲將獨立捍衛經濟利益，包括發展歐盟貿易救濟措施工具等；另外也要「去風險化」，例如供應鏈多角化。

維宏認為，馬克宏在訪中時對中國國家主席習近平表達得很清楚，沒有可議之處。

議員可在官員答詢後再做簡短回覆，西戈洛提反駁，從烏克蘭到台灣，夥伴很難不質疑法國的國際戰略。他直言，「或許是分析失準或戰略錯誤，但馬克宏訪中回國的這番言論是送給習近平的外交大禮」。

同為外交國防軍事委員會副主席、共和黨（LR）議員阿利扎（Pascal Allizard）也在其後就台灣議題質詢政府。

阿利扎批評，馬克宏大費周章訪中，回來卻說中國仍將依據自身的戰略利益，維持一樣的路線。阿利扎質疑為何要對台灣發表如此刻薄的言論，並詢問歐、美、中之間，法國的策略為何。

維宏在回覆時首先細數馬克宏訪中的行程、任務以及與習近平的對話，不對題的發言使議會不斷傳出不耐煩的反對聲音。針對台灣議題，維宏表示與之前答覆內容相同。

阿利扎在回覆維宏時強調俄中正形成聯盟，「我認為法國堅守亞太地區未來航行的自由與權利，面對台灣局勢升溫，以及日益頻繁且有組織的共軍擾台，法國不能置身事外」。

阿利扎關注台灣所受威脅，表示「中國針對台灣的武力企圖，如同之前俄羅斯對烏克蘭，不能再被忽視。共軍每天都在摩拳擦掌，我認為關於這些發言，應該要極度謹慎」。